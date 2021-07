Piersilvio Berlusconi: «Marcuzzi fuori per questioni economiche. Per la Isoardi nessuna volontà particolare». Rinnovi per De Filippi, Bonolis, Scotti e Chiambretti (Di giovedì 1 luglio 2021) Piersilvio Berlusconi Mediaset ha svelato stamane le sue carte per la stagione 2021/2022. Piersilvio Berlusconi e il top management hanno incontrato virtualmente una ristretta cerchia di giornalisti per annunciare i palinsesti, non prima di esprimere soddisfazione per la tenuta durante i mesi difficili di Covid. “E’ stato un anno complicatissimo anche per Mediaset… Abbiamo avuto paura ma abbiamo trovato una capacità di reagire, uno spirito di squadra che ci ha sorpresi. Abbiamo chiuso al di sopra delle nostre aspettative, abbiamo trovato nuove efficienze. Sarebbe un miracolo chiudere nel 2021 con gli stessi costi del ... Leggi su davidemaggio (Di giovedì 1 luglio 2021)Mediaset ha svelato stamane le sue carte per la stagione 2021/2022.e il top management hanno incontrato virtualmente una ristretta cerchia di giornalisti per annunciare i palinsesti, non prima di esprimere soddisfazione per la tenuta durante i mesi difficili di Covid. “E’ stato un anno complicatissimo anche per Mediaset… Abbiamo avuto paura ma abbiamo trovato una capacità di reagire, uno spirito di squadra che ci ha sorpresi. Abbiamo chiuso al di sopra delle nostre aspettative, abbiamo trovato nuove efficienze. Sarebbe un miracolo chiudere nel 2021 con gli stessi costi del ...

