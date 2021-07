La Uefa non fa marcia indietro: «Nessun grande aumento di positivi nelle città di Euro 2020» (Di giovedì 1 luglio 2021) La Uefa non fa neanche un passo indietro. I piani per lo svolgimento dell’ultima parte di Euro 2020 restano invariati. La finale si disputerà a Wembley. Il Corriere della Sera riporta le dichiarazioni del direttore sanitario di Uefa Euro 2020, Zoran Bahtijarevi. «Non abbiamo osservato un grande aumento dei casi di positività nelle città di Euro 2020, né nella maggior parte delle nazioni partecipanti, con l’eccezione di Gran Bretagna e Portogallo. Le nostre ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 1 luglio 2021) Lanon fa neanche un passo. I piani per lo svolgimento dell’ultima parte direstano invariati. La finale si disputerà a Wembley. Il Corriere della Sera riporta le dichiarazioni del direttore sanitario di, Zoran Bahtijarevi. «Non abbiamo osservato undei casi ditàdi, né nella maggior parte delle nazioni partecipanti, con l’eccezione di Gran Bretagna e Portogallo. Le nostre ...

