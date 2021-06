(Di mercoledì 30 giugno 2021) L'artista spagnolo che ha totalizzato in Italia 20 dischi di Platino in 5 anni, oltre 4 miliardi di stream globali e più di 2 milioni di album venduti nel mondo, uscirà da venerdì 2 luglio in tutti ...

... uscirà da venerdì 2 luglio in tutti gli store digitali e per la programmazione radiofonica con 'MAÑANA', il nuovo singolo diche anticipa di 7 giorni la pubblicazione del nuovo ...è pronto a pubblicare un nuovo singolo che potrebbe avere tutte le carte in regola per diventare uno dei tormentoni dell'estate 2021. La canzone si intitola "Mañana", è stata ...L’artista spagnolo che ha totalizzato in Italia 20 dischi di Platino in 5 anni, oltre 4 miliardi di stream globali e più di 2 milioni di album venduti nel ...Milano, 30 giugno 2021. Sarà disponibile da venerdì 2 luglio in tutti gli store digitali e per la programmazione radiofonica “MAÑANA”, il nuovo singolo di ALVARO SOLER che anticipa di 7 giorni la pubb ...