**Lavoro: fonti governo, stop blocco licenziamenti salvo settori più in crisi** (Di lunedì 28 giugno 2021) Roma, 28 giu. (Adnkronos) - Il governo, nel corso della cabina di regia a Palazzo Chigi, ha deciso di confermare lo stop al blocco dei licenziamenti, escludendo però i settori più in crisi. Lo spiegano fonti di governo al termine della riunione con Mario Draghi. Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 28 giugno 2021) Roma, 28 giu. (Adnkronos) - Il, nel corso della cabina di regia a Palazzo Chigi, ha deciso di confermare loaldei, escludendo però ipiù in crisi. Lo spieganodial termine della riunione con Mario Draghi.

