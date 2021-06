Lazio, caso tamponi: il 12 luglio ricorso al Collegio di Garanzia (Di venerdì 25 giugno 2021) caso tamponi: appuntamento al 12 luglio per il ricorso della Lazio al Collegio di Garanzia. Tutti i dettagli In casa Lazio torna d’attualità il caso tamponi. L’appuntamento ora è per il 12 luglio, giorno in cui si discuterà il ricorso del club biancoceleste davanti al Collegio di Garanzia del Coni. L’obiettivo è inevitabilmente quello di una revisione della sentenza della Corte d’Appello. Quest’ultima infatti aveva inflitto un’inibizione di 12 mesi ai ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 25 giugno 2021): appuntamento al 12per ildellaaldi. Tutti i dettagli In casatorna d’attualità il. L’appuntamento ora è per il 12, giorno in cui si discuterà ildel club biancoceleste davanti aldidel Coni. L’obiettivo è inevitabilmente quello di una revisione della sentenza della Corte d’Appello. Quest’ultima infatti aveva inflitto un’inibizione di 12 mesi ai ...

