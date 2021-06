Accoltella passanti | 3 morti e 11 feriti in Germania Era stato internato in psichiatria

(Di venerdì 25 giugno 2021) Berlino - Armato di coltello attacca iin Barbarossaplatz, nel centro di Wurzburg, in Baviera. Il bilancio sarebbe di almeno tree undici, sei dei quali in gravi condizioni . L'...

Nei video girati daiappare l'uomo, senza scarpe, che brandisce un lungo coltello, camminando in una sorta di stato confusionale, probabilmente dopo aver colpito. Una persona tenta di ...(Foto Twitter) - Almeno 3 persone sono state uccise e 6 ferite, alcune in gravi condizioni, da un uomo di nazionalità somala che ha attaccato con un coltello diversinel centro di Wurzburg, ...Il fatto di sangue è andato in scena nel centro della città bavarese, dove l'aggressore risiede. La polizia lo ha ferito a una gamba ...WÜRZBURG - La quiete di un pomeriggio estivo nella cittadina bavarese di Würzburg è stata sconvolta per alcune ore da un somalo armato di coltello che ha aggredito diversi passanti. È riuscito ad ucci ...