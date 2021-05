Pagelle Atalanta-Milan | i voti del CorSport | Kjaer gioca da professore

Advertising

PianetaMilan : #Pagelle #AtalantaMilan, i voti del @CorSport: @simonkjaer1989 gioca da professore - #Calcio @SerieA #SerieA… - Milannews24_com : Atalanta Milan 0-2, le pagelle rossonere: Kessie ci porta in Champions - MilanLiveIT : #Kessie mostruoso?? #Bennacer, troppi errori ? Le pagelle di #AtalantaMilan 0-2 - MilanWorldForum : Atalanta - Milan 0-2. Le pagelle della GDS QUI -) - MilanWorldForum : Atalanta - Milan 0-2. Le pagelle del CorSera QUI -) -

Ultime Notizie dalla rete : Pagelle Atalanta

I voti e ledella Gazzetta dello Sport all'ultima decisiva prestazione dei calciatori del Milan, dopo il 2 - 0 all'. Ultima fatica stagionale superata. Il Milan è ufficialmente in Champions League,...- MILAN 0 - 2 ( highlights -) Kessié 43' (rig) e 93' (rig)(3 - 4 - 2 - 1): Gollini; Toloi (87' Palomino), Romero, Dijmsiti; Maehle (79' Pasalic), De Roon, Freuler (87' ...Fantacalcio pagelle 38° giornata di andata del Campionato di Serie A 2020-2021: le statistiche con i marcatori, assist e altri bonus utili per i fantallenatori ...I voti e le pagelle della Gazzetta dello Sport all'ultima decisiva prestazione dei calciatori del Milan, dopo il 2-0 all'Atalanta.