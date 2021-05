Incontro a scuola su ‘Io sono Giorgia’, Meloni smentisce presenza (Di venerdì 21 maggio 2021) Richiesta della presenza online e validità della frequenza ai fini dell’attribuzione di crediti formativi. E’ quanto si legge nel testo della circolare dell’Istituto tecnico economico statale ‘Antonio Maria Jaci’ di Messina, che, ieri, è stata indirizzata alle famiglie degli studenti, chiedendo di partecipare all'”Incontro con l’autrice del libro ‘Io sono Giorgia. Le mie radici, le mie idee, On. Giorgia Meloni”. Un invito che ha destato proteste di alcuni genitori, per la mancanza di contraddittorio e per l’obbligatorietà della frequenza, su cui oggi prende le distanze Fdi, che tramite la responsabile scuola, Carmela Bucalo, chiede una smentita all’istituto messinese, sulla sua presenza online e su quella della leader di Fdi, Giorgia Meloni. La circolare, che ... Leggi su italiasera (Di venerdì 21 maggio 2021) Richiesta dellaonline e validità della frequenza ai fini dell’attribuzione di crediti formativi. E’ quanto si legge nel testo della circolare dell’Istituto tecnico economico statale ‘Antonio Maria Jaci’ di Messina, che, ieri, è stata indirizzata alle famiglie degli studenti, chiedendo di partecipare all'”con l’autrice del libro ‘IoGiorgia. Le mie radici, le mie idee, On. Giorgia”. Un invito che ha destato proteste di alcuni genitori, per la mancanza di contraddittorio e per l’obbligatorietà della frequenza, su cui oggi prende le distanze Fdi, che tramite la responsabile, Carmela Bucalo, chiede una smentita all’istituto messinese, sulla suaonline e su quella della leader di Fdi, Giorgia. La circolare, che ...

