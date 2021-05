Calciomercato Milan: Mino Raiola offre Gigio Donnarumma al Barcellona: Ter Stegen sarà messo sul mercato (Di venerdì 21 maggio 2021) Buffon e Inzaghi al Monza? "Il dirigente folle e ambizioso" che ha contattato Buffon secondo la Gazzetta dello Sport sarebbe Adriano Galliani, che dopo la debacle nei playoff contro il Cittadella ... Leggi su eurosport (Di venerdì 21 maggio 2021) Buffon e Inzaghi al Monza? "Il dirigente folle e ambizioso" che ha contattato Buffon secondo la Gazzetta dello Sport sarebbe Adriano Galliani, che dopo la debacle nei playoff contro il Cittadella ...

Advertising

DiMarzio : #Calciomercato | Proposta dell'Al-Duhail per #Calhanoglu: i dettagli - milansette : Milan, Ilicic per il post Calhanoglu? Intanto Maldini punta a rinnovare il prestito di Diaz - toropuntoit : Meité, con il Milan si gioca Champions e riscatto: il Toro aspetta il duello con Napoli e Juve… - sportli26181512 : Milan, Ilicic per il post Calhanoglu? Intanto Maldini punta a rinnovare il prestito di Diaz: A pochi giorni dalla f… - VoceGiallorossa : ?@acmilan interessato a @cengizunder #ASRoma #Vocegiallorossa #SerieA #PremierLeague #calciomercato -