Top 10 | concorrenti ed ospiti della quinta puntata del 21 maggio

Leggi su tvpertutti

(Di giovedì 20 maggio 2021) Top dieci, il divertente game show che analizza i gusti degli italiani e condotto magistralmente da Carlo Conti, torna domani 21con la. Così come nei precedenti quattro appuntamenti, ci saranno due squadre composte da famosi legati tra loro che giocheranno con classifiche stilate in base ai gusti degli italiani. Inoltre, ci saranno diversiche allieteranno la serata e giocheranno con le classifiche del loro cuore. Top 10, quarta21: ecco le due squadre che si affronteranno Top 10, il game show condotto da Carlo Conti che coinvolge il pubblico con allegria, curiosità e leggerezza, torna domani 21. A sfidarsi come sempre ci saranno due squadre composte ognuna da tre personaggi dello spettacolo che hanno qualcosa in ...