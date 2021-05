Ilary Blasi, Mediaset ha deciso: è la prima volta nella storia (Di giovedì 20 maggio 2021) Una misura necessaria visti i protocolli vigenti sul Covid-19 nel mondo, Ilary Blasi deve prendere atto di quanto deciso e rivoluzionare tutto Per la prima volta nella storia dell’Isola dei Famosi, il vincitore verrà annunciato su Playa Palapa, in Honduras, e non in studio. L’ultima puntata, prevista per lunedì 7 giugno, vedrà proclamato il vincitore L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di giovedì 20 maggio 2021) Una misura necessaria visti i protocolli vigenti sul Covid-19 nel mondo,deve prendere atto di quantoe rivoluzionare tutto Per ladell’Isola dei Famosi, il vincitore verrà annunciato su Playa Palapa, in Honduras, e non in studio. L’ultima puntata, prevista per lunedì 7 giugno, vedrà proclamato il vincitore L'articolo proviene da Inews.it.

Advertising

PasqualeMarro : #IlaryBlasi e #Totti: ecco cosa succede una cosa da non credere - Claudia60527902 : @Laverit35419501 @GiuliaSalemi93 Cara signora la verità, noi lo guardiamo il daytime lungo tranquilla lei non è la… - zazoomblog : “Non sarò in studio”. Paul Gascoigne addio all’Isola: perché non vedremo l’ex naufrago da Ilary Blasi - #studio”.… - Albachiara_27 : RT @perchetendenzat: “ #faribona “: finisce in nomination d’ufficio per uno spoiler che aveva già spoilerato la conduttrice Ilary Blasi. N… - PAOLOMA68573946 : @GF_diretta per poi vincere un montepremi di 100 mila euro e ' ridicolo ci sono persone che non riescono ad arrivar… -