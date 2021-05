F1, Kimi Raikkonen: “Dovremo tirare fuori tutto il possibile dalla macchina e vedere dove siamo sabato” (Di giovedì 20 maggio 2021) Kimi Raikkonen esprime il proprio parere al termine delle prove libere del Gran Premio di Monaco, quinto atto del Mondiale F1 2021. Il finnico chiude all’undicesimo posto alla fine della FP2 alle spalle del tedesco Sebastian Vettel Il portacolori dell’Alfa Romeo ha affermato ai microfoni della propria squadra: “Oggi è andata bene, una giornata semplice e senza grossi problemi. Fin qui tutto bene, ma sabato è dove conta. Sicuramente possiamo ancora migliorare, non dobbiamo accontentarci”. Raikkonen guarda a sabato, giornata in cui si tornerà in pista per le qualifiche ufficiali: “Dovremo tirare fuori tutto il possibile dalla macchina e ... Leggi su oasport (Di giovedì 20 maggio 2021)esprime il proprio parere al termine delle prove libere del Gran Premio di Monaco, quinto atto del Mondiale F1 2021. Il finnico chiude all’undicesimo posto alla fine della FP2 alle spalle del tedesco Sebastian Vettel Il portacolori dell’Alfa Romeo ha affermato ai microfoni della propria squadra: “Oggi è andata bene, una giornata semplice e senza grossi problemi. Fin quibene, maconta. Sicuramente posancora migliorare, non dobbiamo accontentarci”.guarda a, giornata in cui si tornerà in pista per le qualifiche ufficiali: “ile ...

