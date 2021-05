Raoul Bova: ricordate l’ex moglie? (Di mercoledì 19 maggio 2021) Raoul Bova è tra gli attori più conosciuti, prolifici ed apprezzati del piccolo e grande schermo: uno degli protagonisti della fiction Buongiorno, Mamma! dopo una più che discreta gavetta, ha preso parte anche a produzioni di Hollywood. Raoul Bova è anche un personaggio piuttosto famoso e chiacchierato, vista la sua fama, ed anche se è legato sentimentalmente alla modella spagnola Rocio Munoz Morales (che lo ha reso padre di Alma e Luna, l’attore è stato sposato con Chiara Giordano per 13 anni, dal 2000 al 2013, dopo averla conosciuta nel 1997. Il rapporto, secondo l’ex consorte, è naufragato a causa della Morales che ha fatto sentire Chiara “una nullità” anche a causa della minore età della nuova compagna, insomma un matrimonio che non è terminato nel migliore dei modi. Con Raoul ... Leggi su puglia24news (Di mercoledì 19 maggio 2021)è tra gli attori più conosciuti, prolifici ed apprezzati del piccolo e grande schermo: uno degli protagonisti della fiction Buongiorno, Mamma! dopo una più che discreta gavetta, ha preso parte anche a produzioni di Hollywood.è anche un personaggio piuttosto famoso e chiacchierato, vista la sua fama, ed anche se è legato sentimentalmente alla modella spagnola Rocio Munoz Morales (che lo ha reso padre di Alma e Luna, l’attore è stato sposato con Chiara Giordano per 13 anni, dal 2000 al 2013, dopo averla conosciuta nel 1997. Il rapporto, secondoconsorte, è naufragato a causa della Morales che ha fatto sentire Chiara “una nullità” anche a causa della minore età della nuova compagna, insomma un matrimonio che non è terminato nel migliore dei modi. Con...

