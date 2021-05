In Edicola sul Fatto Quotidiano del 20 Maggio: Fontana, altri 2 conti svizzeri a sua insaputa (Di giovedì 20 maggio 2021) Milano. I legali: “Siamo preparati a commenti e battute” Fontana, ecco altri 2 conti in Svizzera a sua insaputa altri due conti in Svizzera. Di uno il presidente della Regione Lombardia dice di non sapere nulla. Era già accaduto per altro conto. Ora si replica. Ed è una replica spiegata in parte e per un solo nuovo conto ieri dai legali del governatore, che però, secondo la Procura, non fa chiarezza sul come siano di Davide Milosa Transizione enologica di Marco Travaglio Chi di voi non ha mai sognato un mini-reattore nucleare nel suo giardino, balcone, terrazzo o tetto accanto all’antenna della tv e all’aggeggio dello split? Ora quel sogno sta per diventare realtà grazie al Superministro della Transizione Ecologica, Roberto Cingolani, quello che Grillo ha scambiato per ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 20 maggio 2021) Milano. I legali: “Siamo preparati a commenti e battute”, eccoin Svizzera a suaduein Svizzera. Di uno il presidente della Regione Lombardia dice di non sapere nulla. Era già accaduto per altro conto. Ora si replica. Ed è una replica spiegata in parte e per un solo nuovo conto ieri dai legali del governatore, che però, secondo la Procura, non fa chiarezza sul come siano di Davide Milosa Transizione enologica di Marco Travaglio Chi di voi non ha mai sognato un mini-reattore nucleare nel suo giardino, balcone, terrazzo o tetto accanto all’antenna della tv e all’aggeggio dello split? Ora quel sogno sta per diventare realtà grazie al Superministro della Transizione Ecologica, Roberto Cingolani, quello che Grillo ha scambiato per ...

Ultime Notizie dalla rete : Edicola sul Csm, il pm Storari a Brescia per una ampia ricostrustruzione Processo sul quale la Procura milanese puntava molto. Dopo l'interrogatorio di oggi si prevede che ... Leggi qui il GdB in edicola oggi Iscriviti a "News in 5 minuti" per ricevere ogni giorno una ...

Covid, il Bresciano supera il 40% di vaccinati con una dose Buone notizie arrivano anche sul fronte delle secondi dosi : la media provincia è del 16,85%, ... Leggi qui il GdB in edicola oggi Iscriviti a "News in 5 minuti" per ricevere ogni giorno una selezione ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 18 Maggio: L’Italia riapre a rate. Ma Salvini strilla ancora Il Fatto Quotidiano La saggezza milanese tra ecologia e riciclo: venerdì il secondo libro sul dialetto milanese Gratis con il Corriere e «7» il volume «Tiremm innanz»: la filosofia popolare contro lo spreco e l’usa e getta esiste già dai tempi dei barconi sui Navigli ...

lando buzzanca francesca della valle 1 Comunicato da Oggi – www.oggi.it lando buzzanca francesca della valle 1 Il settimanale OGGI, in edicola da domani, pubblica lo sfogo di Francesca Della Valle, al fianco di Lando Buzzanca da cinque ann ...

