Green Pass: si può avere dopo prima dose, come e dove richiederlo (Di mercoledì 19 maggio 2021) Si chiama Green Pass. Qualcuno lo chiama anche Green Card o certificato verde, ma la sostanza non cambia. È in una forma rivista di quello che si immaginava potesse essere il Passaporto vaccinale. È stato introdotto dal governo Draghi con il decreto del 22 aprile come “lasciaPassare” per spostarsi da e verso una regione arancione o rossa, ma nel tempo pare destinato ad avere un campo d'azione più ampio. Ed è soprattutto uno strumento che nel giro di poche settimane dovrebbe essere adottato anche a livello europeo, al punto da avere una sorta di sistema centralizzato a livello continentale. Green Pass: chi lo può avere? L'ultima novità riguarda il fatto che il Green ... Leggi su ultimora.news (Di mercoledì 19 maggio 2021) Si chiama. Qualcuno lo chiama ancheCard o certificato verde, ma la sostanza non cambia. È in una forma rivista di quello che si immaginava potesse essere ilaporto vaccinale. È stato introdotto dal governo Draghi con il decreto del 22 aprile“lasciaare” per spostarsi da e verso una regione arancione o rossa, ma nel tempo pare destinato adun campo d'azione più ampio. Ed è soprattutto uno strumento che nel giro di poche settimane dovrebbe essere adottato anche a livello europeo, al punto dauna sorta di sistema centralizzato a livello continentale.: chi lo può? L'ultima novità riguarda il fatto che il...

