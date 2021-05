Casandrino, magnete sul contatore del bar: arrestato titolare (Di mercoledì 19 maggio 2021) Il titolare di un bar di Casandrino aveva ridotto i consumi di energia elettrica fino al 98% provocando un danno economico di circa 40mila euro all’Enel. Per ridurre drasticamente i consumi di energia elettrica, aveva collocato un potente magnete sul contatore dell’ Enel. Il titolare di un bar di Casandrino (Napoli), Tommaso Taglialatela, di 45 Leggi su 2anews (Di mercoledì 19 maggio 2021) Ildi un bar diaveva ridotto i consumi di energia elettrica fino al 98% provocando un danno economico di circa 40mila euro all’Enel. Per ridurre drasticamente i consumi di energia elettrica, aveva collocato un potentesuldell’ Enel. Ildi un bar di(Napoli), Tommaso Taglialatela, di 45

