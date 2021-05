Serie A, Moggi: “Per posto in Champions League lotta a due tra Juventus e Milan” (Di lunedì 17 maggio 2021) “Chi va in Champions? Per me c’è solo un posto con 2 concorrenti, Milan o Juventus. Il Milan ha fatto un campionato molto interessante ma magari si troverà in Europa League”. Questa la previsione di Luciano Moggi sulla lotta per entrare in Champions League. L’ex dg di Juventus ed ex direttore del Napoli, intervenuto a Radio Marte, continua: “Nelle ultime partite la squadra non è stata all’altezza della situazione, specie contro il Cagliari: è mancata qualità nelle giocate, cosa che invece aveva avuto una parte importante prima delle ultime gare. Il fatto che il Cagliari si sia salvato in modo strano probabilmente ha portato il Milan a pensare che la squadra non avesse niente da ... Leggi su sportface (Di lunedì 17 maggio 2021) “Chi va in? Per me c’è solo uncon 2 concorrenti,. Ilha fatto un campionato molto interessante ma magari si troverà in Europa”. Questa la previsione di Lucianosullaper entrare in. L’ex dg died ex direttore del Napoli, intervenuto a Radio Marte, continua: “Nelle ultime partite la squadra non è stata all’altezza della situazione, specie contro il Cagliari: è mancata qualità nelle giocate, cosa che invece aveva avuto una parte importante prima delle ultime gare. Il fatto che il Cagliari si sia salvato in modo strano probabilmente ha portato ila pensare che la squadra non avesse niente da ...

