Juventus, spostate nella notte le supercar di Ronaldo: futuro lontano da Torino? La situazione (Di lunedì 17 maggio 2021) Che futuro per Cristiano Ronaldo?È questa la domanda più scottante che fa interrogare tifosi juventini e non, in attesa dell'apertura ufficiale del mercato estivo. Se tre anni fa l’arrivo delle supercar di Cristiano Ronaldo a Torino rappresentò un indizio piuttosto evidente su quello che sarebbe accaduto di lì a poco, oggi, il viaggio inverso delle lussuose automobili potrebbe anticipare quello che sarà il futuro del fuoriclasse portoghese. A catturare le emblematiche immagini sono le telecamere della pagina Per sempre calcio che, proprio nelle scorse ore, ha diffuso un video in cui si vedono degli uomini caricare le sette supercar della stella bianconera sul camion di RodoCargo: azienda di trasporti con sede a Lisbona. Difficile dire cosa possa realmente rappresentare ... Leggi su mediagol (Di lunedì 17 maggio 2021) Cheper Cristiano?È questa la domanda più scottante che fa interrogare tifosi juventini e non, in attesa dell'apertura ufficiale del mercato estivo. Se tre anni fa l’arrivo delledi Cristianorappresentò un indizio piuttosto evidente su quello che sarebbe accaduto di lì a poco, oggi, il viaggio inverso delle lussuose automobili potrebbe anticipare quello che sarà ildel fuoriclasse portoghese. A catturare le emblematiche immagini sono le telecamere della pagina Per sempre calcio che, proprio nelle scorse ore, ha diffuso un video in cui si vedono degli uomini caricare le settedella stella bianconera sul camion di RodoCargo: azienda di trasporti con sede a Lisbona. Difficile dire cosa possa realmente rappresentare ...

