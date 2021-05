Israele | martellamento su Hamas Gaza rischia black out

(Di lunedì 17 maggio 2021) Le forze dello stato ebraico comunicano di aver colpito in sette giorni mille obiettivi di. Danneggiata anche la rete elettrica di. E non si ferma la pioggia di razzi verso Tel Aviv. Il ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Israele martellamento

Le forze dello stato ebraico comunicano di aver colpito in sette giorni mille obiettivi di Hamas. Danneggiata anche la rete elettrica di Gaza. E non si ferma la pioggia di razzi verso Tel Aviv. Il ...Le forze dello stato ebraico comunicano di aver colpito in sette giorni mille obiettivi di Hamas. Danneggiata anche la rete elettrica di Gaza. E non si ferma la pioggia di razzi verso Tel Aviv. Il ...Se Hamas non viene entro breve tempo a più miti consigli, l’assegno in bianco che il popolo israeliano ha messo nelle mani di Thshaal verrà presentato a riscossione. L'analisi di Mario Arpino, già cap ...