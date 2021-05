In rosso Wall Street su timori inflazione (Di lunedì 17 maggio 2021) (Teleborsa) – La Borsa di Wall Street prosegue la seduta in ribasso penalizzata ancora dai timori sull’inflazione, innescati dal dato americano sui prezzi al consumo aumentati al ritmo più forte dal 2008. Tra gli indici statunitensi, si muove sotto la parità il Dow Jones, che scende a 34.382 punti, con uno scarto percentuale dello 0,30%; sulla stessa linea, cede alle vendite l’S&P-500, che chiude a 4.174 punti. In discesa il Nasdaq 100 (-1,12%); come pure, in lieve ribasso l’S&P 100 (-0,59%). In buona evidenza nell’S&P 500 i comparti energia (+1,10%) e materiali (+0,50%). Nel listino, i settori informatica (-1,22%), telecomunicazioni (-1,21%) e beni di consumo secondari (-0,52%) sono stati tra i più venduti. Tra le migliori Blue Chip del Dow Jones, Merck (+2,04%), DOW (+1,27%), Amgen (+1,18%) e Walgreens ... Leggi su quifinanza (Di lunedì 17 maggio 2021) (Teleborsa) – La Borsa diprosegue la seduta in ribasso penalizzata ancora daisull’, innescati dal dato americano sui prezzi al consumo aumentati al ritmo più forte dal 2008. Tra gli indici statunitensi, si muove sotto la parità il Dow Jones, che scende a 34.382 punti, con uno scarto percentuale dello 0,30%; sulla stessa linea, cede alle vendite l’S&P-500, che chiude a 4.174 punti. In discesa il Nasdaq 100 (-1,12%); come pure, in lieve ribasso l’S&P 100 (-0,59%). In buona evidenza nell’S&P 500 i comparti energia (+1,10%) e materiali (+0,50%). Nel listino, i settori informatica (-1,22%), telecomunicazioni (-1,21%) e beni di consumo secondari (-0,52%) sono stati tra i più venduti. Tra le migliori Blue Chip del Dow Jones, Merck (+2,04%), DOW (+1,27%), Amgen (+1,18%) e Walgreens ...

