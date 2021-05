Ciarambino: “La Campania tornerà attiva molto presto” (Di domenica 16 maggio 2021) “Dobbiamo lavorare per migliorare la massimo l’attrattività della Campania e del Mezzogiorno per le imprese, invertendo una tendenza che ci ha fatto assistere, negli anni scorsi, a una drammatica emorragia delle più importanti multinazionali dal nostro territorio. Oggi abbiamo gli strumenti per mettere finalmente fine alla desertificazione industriale al Sud. Con il protocollo per l’internazionalizzazione delle imprese del Sud, siglato in questi giorni dai ministeri degli Affari Esteri e del Sud, sosterremo lo sviluppo delle nostre imprese nei mercati internazionali, favorendo l’accesso delle pmi del Sud ai fondi del Patto per l’export, dato che ad oggi solo l’8% delle imprese che vi ha avuto accesso è localizzata nelle regioni meridionali, e concentreremo gli sforzi per potenziare gli investimenti al Sud”. Lo hanno dichiarato la vicepresidente del Consiglio regionale ... Leggi su cronachesalerno (Di domenica 16 maggio 2021) “Dobbiamo lavorare per migliorare la massimo l’attrattività dellae del Mezzogiorno per le imprese, invertendo una tendenza che ci ha fatto assistere, negli anni scorsi, a una drammatica emorragia delle più importanti multinazionali dal nostro territorio. Oggi abbiamo gli strumenti per mettere finalmente fine alla desertificazione industriale al Sud. Con il protocollo per l’internazionalizzazione delle imprese del Sud, siglato in questi giorni dai ministeri degli Affari Esteri e del Sud, sosterremo lo sviluppo delle nostre imprese nei mercati internazionali, favorendo l’accesso delle pmi del Sud ai fondi del Patto per l’export, dato che ad oggi solo l’8% delle imprese che vi ha avuto accesso è localizzata nelle regioni meridionali, e concentreremo gli sforzi per potenziare gli investimenti al Sud”. Lo hanno dichiarato la vicepresidente del Consiglio regionale ...

