Sangiovanni, l’ep omonimo del finalista di “Amici” contiene la super hit “Lady” (Di sabato 15 maggio 2021) Sangiovanni ha pubblicato il suo progetto discografico d’esordio: l’ep omonimo con Sugar. 18 anni appena compiuti, finalista ad Amici, un disco di platino, due dischi d’oro e oltre 2 milioni di ascoltatori mensili su Spotify Italia. La sua “Lady” continua ad essere in top 5 FIMI con oltre 25 milioni di streams e attualmente ha 3 brani in top 100 e un totale di oltre 60 milioni di streaming. l’ep è fuori in fisico e digitale e tornano preordinabili su AMAZON cd autografato e cd autografato + bandana. Non solo: ci sarà a partire sempre dal 14 maggio uno store dedicato a Sangiovanni su cui poter acquistare prodotti di merchandising di alta qualità. I i fan inoltre potranno incontrare Sangiovanni durante l’instore tour nei punti ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 15 maggio 2021)ha pubblicato il suo progetto discografico d’esordio:con Sugar. 18 anni appena compiuti,ad, un disco di platino, due dischi d’oro e oltre 2 milioni di ascoltatori mensili su Spotify Italia. La sua “” continua ad essere in top 5 FIMI con oltre 25 milioni di streams e attualmente ha 3 brani in top 100 e un totale di oltre 60 milioni di streaming.è fuori in fisico e digitale e tornano preordinabili su AMAZON cd autografato e cd autografato + bandana. Non solo: ci sarà a partire sempre dal 14 maggio uno store dedicato asu cui poter acquistare prodotti di merchandising di alta qualità. I i fan inoltre potranno incontraredurante l’instore tour nei punti ...

Advertising

SpotifyItaly : La festa di @sangiovann1 cade il 14 maggio: si celebra la sua prima volta sulla cover del #NewMusicFriday. Ascolta… - Giuuuu28184469 : RT @tweetsamici20: MALIBU IN 1 POSIZIONE 3 INEDITI NELLA TOP 5 TUTTO L’EP NELLA TOP 50 Le regole le fa Sangiovanni, tutti muti #Amici20 #A… - ireenu28 : RT @tweetsamici20: MALIBU IN 1 POSIZIONE 3 INEDITI NELLA TOP 5 TUTTO L’EP NELLA TOP 50 Le regole le fa Sangiovanni, tutti muti #Amici20 #A… - YolBlog : #SANGIOVANNI - ora disponibile l'EP omonimo e il merchandising ufficiale del nuovo fenomeno della #musica italiana… - BrollinsItalia : RT @tweetsamici20: MALIBU IN 1 POSIZIONE 3 INEDITI NELLA TOP 5 TUTTO L’EP NELLA TOP 50 Le regole le fa Sangiovanni, tutti muti #Amici20 #A… -

Ultime Notizie dalla rete : Sangiovanni l’ep Amici 20: esce l'ep di Sangiovanni, il cantante lancia anche una linea di merchandising Blasting News Italia