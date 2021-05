Internazionali di Roma: Djokovic batte Sonego è in finale con Nadal (Di sabato 15 maggio 2021) Internazionali di Roma: in finale sarà ancora Djokovic contro Nadal, ma al termine della seconda semifinale di giornata agli Open d’Italia tutti gli applausi sono per Lorenzo Sonego, il torinese che ha conquistato il cuore di Roma. Come è andata la partita? Gli spettatori del Centrale ci hanno creduto fino all’ultimo, soprattutto dopo quel secondo set lungo un’ora e 35 minuti in cui Lorenzo ha annullato anche due match point. Sonego ha fatto sognare tutti gli italiani, che ad un certo punto pensavano potesse farcela. La sfida con Tsitsipas ha lasciato i segni nel corpo e nella testa di Djokovic che comunque ha messo fino al cammino nella Capitale di Sonego in tre set (6-3, 6-7, 6-2). Un’avventura ... Leggi su sport.periodicodaily (Di sabato 15 maggio 2021)di: insarà ancoracontro, ma al termine della seconda semidi giornata agli Open d’Italia tutti gli applausi sono per Lorenzo, il torinese che ha conquistato il cuore di. Come è andata la partita? Gli spettatori del Centrale ci hanno creduto fino all’ultimo, soprattutto dopo quel secondo set lungo un’ora e 35 minuti in cui Lorenzo ha annullato anche due match point.ha fatto sognare tutti gli italiani, che ad un certo punto pensavano potesse farcela. La sfida con Tsitsipas ha lasciato i segni nel corpo e nella testa diche comunque ha messo fino al cammino nella Capitale diin tre set (6-3, 6-7, 6-2). Un’avventura ...

