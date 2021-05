Annullato il tour italiano di Alan Parsons

(Di sabato 15 maggio 2021) MILANO – Alla luce delle disposizioni governative in tema di salute pubblica che vietano assembramenti di persone, ildiè stato. L’artista, infatti, si esibirà prossimamente in Spagna e Stati Uniti, ma i suoi tre concerti previsti nell’estate 2021 nel nostro Paese sono stati cancellati.si sarebbe dovuto esibire in queste date e location: 3 luglio 2021: ROMA – Auditorium parco della musica, Cavea 4 luglio 2021: VERONA – Teatro Romano 6 luglio 2021: PESCARA – Teatro D’Annunzio Con questo, inizialmente pianificato per il 2020, si sarebbero dovuti celebrare i 40 anni dall’uscita di “The Turn of a Friendly Card”, uno degli album di maggior successo di, che contiene, tra gli ...

...il 24 LUGLIO 2021 in Piazza Garibaldi a CERVIA (recupero del 25 luglio 2020) è statoa ... I biglietti per le date delacquistati in precedenza restano validi per i nuovi concerti. Per ......- NUOVA DATA Il concerto previsto il 28 LUGLIO 2021 all'Arena Flegrea di NAPOLI è stato. Ilè organizzato da Magellano Concerti e Ovest .Alla luce delle disposizioni governative in tema di salute pubblica che vietano assembramenti di persone, il tour italiano di Alan Parsons è stato ...Piero Pelù ha confermato le date della sua tournée estiva.Dal 9 luglio il cantante darà il via a una serie di live, che comprenderanno anche il recupero dei concerti annullati a causa delle restrizion ...