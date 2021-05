Cosa pensano gli italiani del ddl Zan contro l’omobitransfobia (Di giovedì 13 maggio 2021) Wired e Ipsos hanno sottoposto alcune domande sul disegno di legge a un gruppo di persone rappresentative della popolazione del nostro paese. Ecco i risultati e il commento di Alessandro Zan Per il 57% degli italiani intervistati il problema della discriminazione esiste oggettivamente, ma il 30% di loro non sa neanche Cosa sia il ddl Zan, dedicato proprio a contrastare la paura di chi è diverso, che si tratti di genere, disabilità, orientamento sessuale o identità di genere. E il 31% ritiene che il provvedimento sia addirittura sbagliato. Sono questi i primi risultati di una collaborazione di Wired con l’istituto di ricerca Ipsos, che nel corso delle prossime settimane ci aiuterà a capire meglio l’attitudine degli italiani nei confronti di temi di attualità. Le risposte alle mille interviste realizzate su un campione rappresentativo ... Leggi su cityroma (Di giovedì 13 maggio 2021) Wired e Ipsos hanno sottoposto alcune domande sul disegno di legge a un gruppo di persone rappresentative della popolazione del nostro paese. Ecco i risultati e il commento di Alessandro Zan Per il 57% degliintervistati il problema della discriminazione esiste oggettivamente, ma il 30% di loro non sa neanchesia il ddl Zan, dedicato proprio a contrastare la paura di chi è diverso, che si tratti di genere, disabilità, orientamento sessuale o identità di genere. E il 31% ritiene che il provvedimento sia addirittura sbagliato. Sono questi i primi risultati di una collaborazione di Wired con l’istituto di ricerca Ipsos, che nel corso delle prossime settimane ci aiuterà a capire meglio l’attitudine deglinei confronti di temi di attualità. Le risposte alle mille interviste realizzate su un campione rappresentativo ...

aibionti : Ma tutti quelli che copiano costantemente ad ogni verifica cosa pensano di fare all’università o ancora peggio nel mondo del lavoro? - graziellapenati : RT @reby2020: @D04625015 @iaia71716551 @hadicassius @DilettaLeotta Senti, io non so chi tu sia e cosa vuoi dire. Ma se ce l'hai dilla e bas… - _bufale_ : Cosa pensano gli italiani del ddl Zan contro l’omobitransfobia - _roadtosaturn : @bvstiadiSatana Cosa cazzo pensano che sia the machine, la ferrari??? - GiorgiaCalogero : RT @anailimeee: Non so cosa ne pensano le oculiste ma io negli ultimi giorni l’ho visto sereno e chiunque sia il fortunato se lo rende così… -