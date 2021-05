Uomini e Donne, anticipazioni 12 maggio: Isabella rivale di Gemma nel cuore di Aldo? Tina si mette quasi a piangere! (Di mercoledì 12 maggio 2021) Uomini e Donne, anticipazioni 12 maggio: tra le altre cose che dovremmo vedere nella puntata di oggi, ci sarà il “ritorno” di Gemma Galgani. Di lei non si parlava da qualche giorno. Cosa succederà alla dama? Uomini e Donne, anticipazioni 12 maggio: vedremo le anche le esterne di Giacomo Czerny? Giacomo è l’ultimo tronista a dover scegliere. Lo farà a breve, ma per ora continueremo a vederlo incerto tra Carolina e MarTina. Sembra che oggi verranno mostrate le esterne più recenti che ha fatto con le due corteggiatrici e il momento in cui chiederà di passare una giornata con ognuna di loro, a quanto pare per prendere una decisione definitiva. Aldo scarica Gemma per ... Leggi su pianetadonne.blog (Di mercoledì 12 maggio 2021)12: tra le altre cose che dovremmo vedere nella puntata di oggi, ci sarà il “ritorno” diGalgani. Di lei non si parlava da qualche giorno. Cosa succederà alla dama?12: vedremo le anche le esterne di Giacomo Czerny? Giacomo è l’ultimo tronista a dover scegliere. Lo farà a breve, ma per ora continueremo a vederlo incerto tra Carolina e Mar. Sembra che oggi verranno mostrate le esterne più recenti che ha fatto con le due corteggiatrici e il momento in cui chiederà di passare una giornata con ognuna di loro, a quanto pare per prendere una decisione definitiva.scaricaper ...

Advertising

Pontifex_it : Lo Spirito chiama anche oggi uomini e donne perché si mettano in cammino per andare incontro ai tanti che attendono… - robertosaviano : Finché due uomini o due donne avranno paura di camminare mano nella mano in pubblico, ci sarà bisogno di una legge… - MatteoRichetti : I costi che le donne devono sostenere per affrontare ogni mese il ciclo mestruale sono una disparità oggettiva, che… - guglielmomidni1 : RT @robertosaviano: Il ministro Lamorgese - in silenzio, senza indossare divise e senza clamore - ha completato l’opera di Minniti e #Salvi… - alessan5141 : Amedeo Ciaccheri. #Roma: 'Le #Primarie senza donne non sono accettabili. Siamo colpiti dalla pressione subita dalla… -