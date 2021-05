Pagelle Sassuolo Juventus 1-3 | Ronaldo e Dybala decisivi | flop Bonucci

(Di mercoledì 12 maggio 2021)– Ladopo la brutta sconfitta contro il Milan deve vincere per alimentare il sogno Champions League. I bianconeri volano a Reggio Emilia e sfidano ildi De Zerbi. Bianconeri che sullo 0-0 concedono un rigore, poi parato dall’eterno Buffon. Partita complicata, la sblocca Rabiot. Nel secondo tempo raddoppia, 0-2. Raspadori fa l’1-2 mapoi la chiude. 100 gol in bianconeri sia perche, nella stessa sera. 1-3 per lache tiene vivo il sogno Champions., i voti Buffon 7,5 – Grandissima partita del portiere bianconero. Tante ottime parate e soprattutto un rigore sventato ...

Queste ledeldopo la sconfitta interna per 3 - 1 contro la Juventus nella 36ª giornata di serie A: 6 Consigli Dove può, su Kulusevski, Chiesa e Dybala, ci arriva sempre. Il resto è tutto sul ...Dybala per un tempo non gli crea nessun problema, poi nella ripresa ilsi sbilancia e Ferrari abbandona l'argentino nella ripartenza del 3 - 1. Kyriakopoulos 6 : fa a sportellate con Chiesa ...L’asta del fantacalcio è ancora lontana, ma bisogna iniziare a muoversi sotto traccia. Oggi vi proponiamo tre attaccanti che sono così, nomi famosi certo, ma che sembrano un p ...Partita ricca di emozioni quella andata in scena tra Sassuolo e Juventus a Reggio Emilia. Primo tempo beffardo per i padroni di casa, che creano molte occasioni da goal e sbagliano anche un rigore con ...