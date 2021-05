Il Papa ha raccontato di aver assistito a un miracolo

Leggi su agi

(Di mercoledì 12 maggio 2021) AGI - "Delle volte chiediamo una grazia ma lo chiediamo così senza voglia, senza combattere: così non si chiedono le cose serie".Francesco, in un passaggio a braccio durante l'Udienza Generale, hadi unal quale haquando era arcivescovo di Buenos Aires: la guarigione inspiegabile di una bimba di 9 anni grazie alle preghiere "combattive" del padre. Al padre i medici gli avevano detto che la piccola, in ospedale, non avrebbe passato la notte. "'È una infezione e non possiamo farci nulla'. Quell'uomo forse non andava tutte le domeniche a messa ma aveva una fede grande. Uscì piangendo, lasciò la moglie lì con la bambina nell'ospedale, prese il treno e fece i 70 chilometri di distanza verso la Basilica della Madonna di Lujan, la patrona dell'Argentina, e lì era chiusa già la basilica, ...