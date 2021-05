I numeri in chiaro, Pregliasco: «Togliere il coprifuoco? L’andamento è oscillante, muoviamoci un gradino alla volta» – Il video (Di mercoledì 12 maggio 2021) «È un andamento settimanale oscillante». Sono queste le prime parole di Fabrizio Pregliasco davanti al bollettino con gli aggiornamenti dell’epidemia da Coronavirus. Ci sono dei miglioramenti ma il giorno in cui il numero dei decessi sarà arrivato a zero è ancora lontano, come spiega il virologo nella nostra rubrica numeri in chiaro: «Siamo ancora dentro al problema ma da quattro giorni i valori dei nuovi casi sono sotto i 10 mila. Sicuramente c’è una curva che nell’insieme è in calo. Io temo che le attuali aperture ci porteranno a una risalita, spero temporanea». Il tema più discusso di questi giorni, almeno sull’agenda politica, è quello del coprifuoco. Sono in molti, soprattutto dal centrodestra, a chiedere di revocarlo: «Non c’è un manuale scientifico che faccia capire qual è la giusta via tra ... Leggi su open.online (Di mercoledì 12 maggio 2021) «È un andamento settimanale». Sono queste le prime parole di Fabriziodavanti al bollettino con gli aggiornamenti dell’epidemia da Coronavirus. Ci sono dei miglioramenti ma il giorno in cui il numero dei decessi sarà arrivato a zero è ancora lontano, come spiega il virologo nella nostra rubricain: «Siamo ancora dentro al problema ma da quattro giorni i valori dei nuovi casi sono sotto i 10 mila. Sicuramente c’è una curva che nell’insieme è in calo. Io temo che le attuali aperture ci porteranno a una risalita, spero temporanea». Il tema più discusso di questi giorni, almeno sull’agenda politica, è quello del. Sono in molti, soprattutto dal centrodestra, a chiedere di revocarlo: «Non c’è un manuale scientifico che faccia capire qual è la giusta via tra ...

