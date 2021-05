Un attacco ransomware ha bloccato un grande oleodotto negli Stati Uniti

Advertising

Come riporta la CNN, 'Un gruppo criminale originario della Russia chiamato 'DarkSide' è ritenuto responsabile di uninformaticoal Colonial Pipeline, secondo un ex alto funzionario informatico'. Naturalmente la CNN, da buon media Dem, vede russi un po' dappertutto, anche quando non ci sono. ...Il cyberche ha colpito la rete di oleodotti di Colonial Pipeline "è qualcosa che la mia ... sebbene ci siano prove che gli attori, ilsia in Russia". Ilè un tipo di ...Un gruppo di hacker ha causato la chiusura di uno dei più grandi oleodotti degli Stati Uniti. Le conseguenze per il mercato e per i consumatori saranno inevitabili, soprattutto se l’interruzione del s ...La Francia ha chiesto ad AXA di escludere dalle proprie polizze assicurative la tutela dal rischio ransomware: le aziende si difendano in altro modo.