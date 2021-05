(Di lunedì 10 maggio 2021) La giornata che dovrebbe portare ai primitra la dirigenza dell'e la prima metà della rosa è cominciato con l'fissato11. Il club nerazzurro ovviamente non gradisce ...

Advertising

Inter : ?? | LUNEDÌ Il lunedì meno lunedì di tutti... entriamo così nella nuova settimana! #IMScudetto #IMInter #ForzaInter - sportli26181512 : Inter, un lunedì di passione. Allenamento alle 11, poi iniziano i colloqui sugli stipendi: Inter, un lunedì di pass… - Yuro_23 : RT @Gazzetta_it: #Suning @Inter, un lunedì di passione. Allenamento alle 11, poi iniziano i colloqui sugli stipendi - Gazzetta_it : #Suning @Inter, un lunedì di passione. Allenamento alle 11, poi iniziano i colloqui sugli stipendi - grigiestanze : Il ciclone, quando arriva, 'un t'avverte. Passa, piglia e porta via. E a te 'un ti resta che rimanere lì, bono, bon… -

Ultime Notizie dalla rete : Inter lunedì

Gli stipendi dei due mesi in questione pesano sulle casse dell'per circa 25 milioni di euro lordi. Zhang e la dirigenza spiegheranno ai giocatori le problematiche finanziare e a ciascuno di ......dato è quello diffuso dal commissario straordinario per l'emergenza Coronavirus aggiornato a... Breton: Ue non rinnova il contratto con AstraZeneca " Ai microfoni di France, Thierry Breton, ...