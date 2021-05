Corona virus | Italia | 373670 attualmente positivi a test -10184 in un giorno con 123031 decessi 198 e 3619586 guariti 15063 Totale di 4116287 casi 5080 Dati della protezione civile | effettuati 130000 tamponi

Advertising

Livia_Morosini : La mortalità da Corona Virus più che dalla severità e contagiosità del Covid è legata alla specificità e/o gravità… - Livia_Morosini : Gli scienziati inglesi sono quelli che hanno capito meglio di altri il Corona Virus e le patologie che determina! - lecotolette : Quanto ci scommettiamo che in futuro vedremo youtuber fare video come 'FINGO DI AVERE IL CORONA VIRUS- SCHERZO FINITO MALE' - a70199617 : #CORONA VIRUS L'ELDORATO DELLE CASE FARMACEUTICHE Quanto hanno guadagnato finora le case farmaceutiche col vaccino… - NotSofiaB : RT @Giadaarco: Io quando i miei figli studieranno il corona virus. -

Ultime Notizie dalla rete : Corona virus

Dati odierni diffusi dal dipartimento della protezione civile.Oggi in Abruzzo si registrano 54 nuovi casi di Coronavirus, 148 guariti e 1 decesso, un 64enne della provincia dell'Aquila. I nuovi positivi hanno un'età compresa fra 9 mesi e 73 anni e fra questi 10 ...A più di un anno dall'emergere della pandemia di coronavirus, il coronavirus continua a tenere il mondo in attesa. Ma gli scienziati sono già preoccupati ...Numeri che non si vedevano da tempo nella nostra regione, dove però i tamponi registrati oggi sono meno della metà di quelli di ieri. Migliora la situazione nei reparti lombardi, dove i pazienti Covid ...