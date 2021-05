L’Atalanta supera in scioltezza il Parma (5-2): il ritorno in Champions sempre più vicino (Di domenica 9 maggio 2021) L’Atalanta supera anche l’ostacolo Parma e viaggia spedita verso la Champions League. Al Tardini arriva una vittoria in scioltezza per gli uomini di Gasperini, che ne fanno cinque ai ducali e si riprendono il secondo posto in solitaria, a quota 72. Contro gli emiliani i tre punti non son o mai stati in discussione: troppa la differenza delle due squadre in campo, con le motivazioni (il Parma è già in B) che hanno ulteriormente ampliato il divario. A decidere tutto sono state le reti di Malinovskyi (12?), Pessina (52?) e Muriel (77?). Dopo il gol del colombiano sono scattati i fuochi d’artificio: Brunetta (78?) ha riaperto i giochi e ancora Muriel (86?) li ha richiusi. All’88’ Shom ha ridato ossigeno ai ducali ma Miranchuk, al 93?, ha messo il punto esclamativo al trionfo ... Leggi su bergamonews (Di domenica 9 maggio 2021)anche l’ostacoloe viaggia spedita verso laLeague. Al Tardini arriva una vittoria inper gli uomini di Gasperini, che ne fanno cinque ai ducali e si riprendono il secondo posto in solitaria, a quota 72. Contro gli emiliani i tre punti non son o mai stati in discussione: troppa la differenza delle due squadre in campo, con le motivazioni (ilè già in B) che hanno ulteriormente ampliato il divario. A decidere tutto sono state le reti di Malinovskyi (12?), Pessina (52?) e Muriel (77?). Dopo il gol del colombiano sono scattati i fuochi d’artificio: Brunetta (78?) ha riaperto i giochi e ancora Muriel (86?) li ha richiusi. All’88’ Shom ha ridato ossigeno ai ducali ma Miranchuk, al 93?, ha messo il punto esclamativo al trionfo ...

