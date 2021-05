I padroni del mondo

(Di domenica 9 maggio 2021) Hanno guadagnato fortune pagando poche tasse e ora vengono additati a modelli di comportamento perché investono in beneficenza. Che consente loro di eludere ancora il fisco. E ripulire la coscienza. Bill Clinton: conferenziere da 500.000 dollari. L’ex presidente tiene stretto il potere Mike Bloomberg ha costruito l’impero sui dati finanziari. Adesso è un trampolino verso la politica. Mark Zuckerberg regala internet ai poveri (per portarli su Facebook) Ted Turner: con lui gli interessi di lobby e privati sono entrati nell’agenda dell’Onu Bill Gates. L’ex Microsoft adesso governa le ricerche sui vaccini Navigazione articoli L'articolo proviene da City Roma News.

