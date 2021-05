Giro d’Italia 2021, Krists Neilands è il primo a ritirarsi. Cade mentre rientrava in hotel (Di domenica 9 maggio 2021) Krists Neilands é il primo a ritirarsi dal Giro d’Italia 2021. Il ciclista lettone ha dovuto abbandonare la Corsa Rosa al termine della prima tappa, la cronometro individuale di 8,6 km andata in scena ieri lungo le vie di Torino. L’alfiere della Israel Start-Up Nation, che ha concluso la prova contro il tempo con un ritardo di 55” dal vincitore Filippo Ganna, è caduto mentre rientrava in hotel e lo scivolone gli ha procurato una frattura alla clavicola. Il classe 1994 dovrà sottoporsi a un intervento chirurgico e dunque oggi non si è potuto presentare a Stupinigi, da dove ha preso il via la seconda frazione che si concluderà a Novara (previsto un arrivo in volata). In gruppo restano dunque 183 atleti, la compagine ... Leggi su oasport (Di domenica 9 maggio 2021)é ildal. Il ciclista lettone ha dovuto abbandonare la Corsa Rosa al termine della prima tappa, la cronometro individuale di 8,6 km andata in scena ieri lungo le vie di Torino. L’alfiere della Israel Start-Up Nation, che ha concluso la prova contro il tempo con un ritardo di 55” dal vincitore Filippo Ganna, è cadutoine lo scivolone gli ha procurato una frattura alla clavicola. Il classe 1994 dovrà sottoporsi a un intervento chirurgico e dunque oggi non si è potuto presentare a Stupinigi, da dove ha preso il via la seconda frazione che si concluderà a Novara (previsto un arrivo in volata). In gruppo restano dunque 183 atleti, la compagine ...

