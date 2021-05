Un Posto al Sole, anticipazioni oggi 7 maggio: guai in vista per Alberto (Di venerdì 7 maggio 2021) anticipazioni “Un Posto al Sole”, puntata del 7 maggio 2021. Stasera andrà in onda un doppio appuntamento a partire dalle 20.20 su Rai 3. Ferri prende una drastica decisione per i Cantieri. Le cose si mettono male per gli operai, cosa che non va giù a Franco. Ma spiacevoli conseguenze ricadranno anche su Alberto Palladini. Stasera 7 maggio 2021 andrà in onda un doppio appuntamento con “Un Posto Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di venerdì 7 maggio 2021)“Unal”, puntata del 72021. Stasera andrà in onda un doppio appuntamento a partire dalle 20.20 su Rai 3. Ferri prende una drastica decisione per i Cantieri. Le cose si mettono male per gli operai, cosa che non va giù a Franco. Ma spiacevoli conseguenze ricadranno anche suPalladini. Stasera 72021 andrà in onda un doppio appuntamento con “UnArticolo completo: dal blog SoloDonna

Advertising

Teleblogmag : I cantieri chiuderanno davvero? #upas #unpostoalsole Iscriviti gratuitamente al canale Telegram per essere sempre… - Dorayak56884206 : Le donne lasciate sole. Come Rosanna di Chivasso. Come quelle che stanno perdendo il lavoro. Lo vedete il bluffing… - MartaGallina1 : A nord si muore sul posto di lavoro. Qui al sud si gira in macchina intasando le strade e buttando dai finestrini c… - SaraRRSnow : @zingarella_a Si, ormai è palese! Potevano confezionare un episodio EPICO e invece abbiamo visto una puntata di un… - infoitcultura : Un posto al sole: il 7 maggio doppia puntata! Anticipazioni e a che ora inizia -