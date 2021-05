Alis, tra i nuovi soci l’Università della Tuscia. Guido Grimaldi: Faremo formazione sulla mobilità sostwnibile (Di venerdì 7 maggio 2021) “Con orgoglio annunciamo l’adesione dell’Università degli Studi della Tuscia come socio onorario di Alis, a testimonianza del comune e profondo interesse che ci lega sui temi della formazione giovanile, della ricerca scientifica, del trasferimento tecnologico, del sostegno all’imprenditorialità, della sostenibilità ambientale, sociale ed economica nonché dei principi dell’economia circolare”. Il presidente di Alis (Associazione Logistica dell’Intermodalità Sostenibile) Guido Grimaldi commenta così l’ingresso in qualità di socio onorario dell’Università degli Studi della Tuscia, Ateneo ... Leggi su ildenaro (Di venerdì 7 maggio 2021) “Con orgoglio annunciamo l’adesione deldegli Studicomeo onorario di, a testimonianza del comune e profondo interesse che ci lega sui temigiovanile,ricerca scientifica, del trasferimento tecnologico, del sostegno all’imprenditorialità,sostenibilità ambientale,ale ed economica nonché dei principi dell’economia circolare”. Il presidente di(Asazione Logistica dell’Intermodalità Sostenibile)commenta così l’ingresso in qualità dio onorario deldegli Studi, Ateneo ...

Advertising

alis_LHNLZ : RT @inlouxarms: L: secondo te come sarà tra 7 anni? Li: spero ancora fantastica come ora. sarò sposato, ci saranno altri dischi da solista… - Alis_Liddell : RT @maurovanetti: Ha fatto denuncia con nome e cognome dell'avvelenatore, che si è scoperto avere molti precedenti tra cui una condanna per… - Alis_Liddell : Padre invece era a cavallo tra madre e nonna materna perchè c'erano 9 anni di differenza con madre e 11 con nonna.… - Alis_Liddell : Poi nonna ha avuto figli 'tardi', nel 1947(zio) e 1955 (padre). Ironia della sorte, nonna materna è nata nel 1944… - Alis_Liddell : RT @beasenzadante: Ok, la magistrale indica un livello di studi superiore e quindi sottintende che hai già fatto la triennale Ma non è vero… -