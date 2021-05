Il Manchester City mette a rischio il primato di Milano (Di giovedì 6 maggio 2021) Sarà nuovamente tutta inglese la finale di UEFA Champions League. Dopo la sfida tra Liverpool e Tottenham della stagione 2018/19, questa volta toccherà a Chelsea e Manchester City – finalista per la prima volta nella storia – scontrarsi nell’ultimo atto della massima competizione europea per club. L’approdo in finale dei Citizens di Guardiola mette in L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di giovedì 6 maggio 2021) Sarà nuovamente tutta inglese la finale di UEFA Champions League. Dopo la sfida tra Liverpool e Tottenham della stagione 2018/19, questa volta toccherà a Chelsea e– finalista per la prima volta nella storia – scontrarsi nell’ultimo atto della massima competizione europea per club. L’approdo in finale dei Citizens di Guardiolain L'articolo

Advertising

SkySport : ?? MAN CITY-PSG 2-0 Risultato finale ? ? #Mahrez (11’) ? #Mahrez (63’) ?? - GoalItalia : Il Manchester City è in finale di Champions per la prima volta in 141 anni di storia ???? #MCIPSG - MonPetitGazon : Mauro Icardi VS Manchester City II 4K HD The new Maradona ? #MCIPSG - MichePuntillo : @CampagnaroMarco @kantor57 @davideterruzzi Ma fatte queste premesse, e posto che quoto le parole di @SciabolataFFP,… - TropadoG42 : RT @trajesRj: Suposta camisa 3 do Manchester City ?????? -