Mourinho | la giornalista inglese non capisce | Daje | video

"Rilascerò dichiarazioni solo a tempo debito.Roma! "così si conclude il lungo post con cui il nuovo tecnico giallorosso Josè Mourinho ha annunciato il suo ingaggio. La notizia è ovviamente rimbalzata sulle televisioni di tutto il mondo, che hanno ripreso le parole del tecnico per commentare l'evento. Quell'espressione tipicamente romana, però, sembra aver mandato in tilt una giornalista di Skysport UK che, incapace di destreggiarsi tra consonanti e vocali capitoline, si lascia andare ad un siparietto molto divertente. Il video dello spelling ha già fatto il giro dei social.

José Mourinho è il nuovo allenatore della Roma: uragano Special One sulla Capitale. Come ospite avremo Alvise Cagnazzo, giornalista del 'Daily Mail', e Xavier Jacobelli, direttore di Tuttosport. Un annuncio che ha sorpreso il mondo intero: ovunque si è parlato della nuova avventura di Mourinho, ma qualche giornalista ha riscontrato delle simpatiche difficoltà nel leggere le dichiarazioni.