Come è morto il Principe Filippo: Buckingham Palace svela referto ufficiale (Di mercoledì 5 maggio 2021) Il “Daily Telegraph” ha pubblicato le cause della morte del Principe Filippo, duca di Edimburgo. Il noto giornale britannico sarebbe entrato in possesso del certificato di morte del marito della Regina Elisabetta. Secondo le indiscrezioni rese note dal tabloid britannico, sul referto, firmato dal medico ufficiale di Buckingham Palace, è stato scritto semplicemente “vecchiaia”. Il Principe Filippo sarebbe dunque deceduto semplicemente per cause naturali: questo il vero motivo. leggi anche l’articolo —> morto il Principe Filippo, consorte della regina Elisabetta: cosa prevede il protocollo Buckingham Palace ha condiviso le vere cause della morte del ... Leggi su urbanpost (Di mercoledì 5 maggio 2021) Il “Daily Telegraph” ha pubblicato le cause della morte del, duca di Edimburgo. Il noto giornale britannico sarebbe entrato in possesso del certificato di morte del marito della Regina Elisabetta. Secondo le indiscrezioni rese note dal tabloid britannico, sul, firmato dal medicodi, è stato scritto semplicemente “vecchiaia”. Ilsarebbe dunque deceduto semplicemente per cause naturali: questo il vero motivo. leggi anche l’articolo —>il, consorte della regina Elisabetta: cosa prevede il protocolloha condiviso le vere cause della morte del ...

rubio_chef : Potete vedere come nella Palestina occupata da 73anni, e che i sionisti vi hanno abituati a chiamare “Israele”, alc… - _ailleurs_ : RT @valfurla: Luana è morta a 22 anni stritolata da un rullo a Prato. Quattro giorni fa Mattia, 23 anni, è morto a Montebelluna, sotto una… - MEU_BRASIL_BRA : @Ghinodi14694932 @FubelliFranco @MarcoGr75710953 @AcciaioMario @LegaSalvini Continua a nasconderti dietro a quello… - sabribri1977 : RT @AmbrosinoSalva3: Il morto da vaccino, non viene preso neanche nella minima considerazione, fa parte del dogma: 'Benefici superiori ai d… - Massimi8900 : RT @AmbrosinoSalva3: Il morto da vaccino, non viene preso neanche nella minima considerazione, fa parte del dogma: 'Benefici superiori ai d… -