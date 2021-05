Assemblea di Lega Serie A: al centro del dibattito la Superlega (Di mercoledì 5 maggio 2021) Oggi si preannuncia un’Assemblea di Lega Serie A infuocata: al centro del dibattito tornerà la tanto contestata SuperLega Torna d’attualità la tanto contestata SuperLega e lo farà oggi nell’Assemblea di Lega. All’ordine del giorno, oltre alle questioni relative ai diritti televisivi, c’è soprattutto l’analisi degli eventi e delle conseguenze del tentativo di Juve, Milan e Inter di partecipare alla Super League. Secondo quanto riferisce la Gazzetta dello Sport, una parte dell’Assemblea intende evitare lo scontro, un’altra invece chiede condanne per gli ‘scissionisti’. Un’analisi delle mosse segrete di Juve, Inter e Milan, che avevano chiesto undici società. Intenzione messa per iscritto il 24 aprile scorso, in una ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 5 maggio 2021) Oggi si preannuncia un’diA infuocata: aldeltornerà la tanto contestata SuperTorna d’attualità la tanto contestata Supere lo farà oggi nell’di. All’ordine del giorno, oltre alle questioni relative ai diritti televisivi, c’è soprattutto l’analisi degli eventi e delle conseguenze del tentativo di Juve, Milan e Inter di partecipare alla Super League. Secondo quanto riferisce la Gazzetta dello Sport, una parte dell’intende evitare lo scontro, un’altra invece chiede condanne per gli ‘scissionisti’. Un’analisi delle mosse segrete di Juve, Inter e Milan, che avevano chiesto undici società. Intenzione messa per iscritto il 24 aprile scorso, in una ...

