Meteo Domani con nuova perturbazione sull’Italia (Di lunedì 3 maggio 2021) Meteo Domani 4 maggio 2021.Ulteriori corpi nuvolosi avanzeranno da occidente, e tenderanno nella giornata di Domani a generare un aumento della nuvolosità. Complessivamente in Italia avremo condizioni Meteo variabili, con temperature inferiori alla media stagionale. Come avrete modo di vedere per singola area geografica, ci sarà la possibilità di nuove precipitazioni localmente potrebbero anche assumere carattere temporalesco. Nord Italia, Domani avremo nubi sparse, localmente più consistenti in Liguria e le regioni alpine e quelle prealpine, con la possibilità di locali deboli rovesci pomeridiani. Verso il pomeriggio si avranno schiarite, ma successivamente sui settori occidentali si potrebbe verificare un aumento consistente della nuvolosità. Centro e Sardegna: in Sardegna il cielo si presenterà ... Leggi su meteogiornale (Di lunedì 3 maggio 2021)4 maggio 2021.Ulteriori corpi nuvolosi avanzeranno da occidente, e tenderanno nella giornata dia generare un aumento della nuvolosità. Complessivamente in Italia avremo condizionivariabili, con temperature inferiori alla media stagionale. Come avrete modo di vedere per singola area geografica, ci sarà la possibilità di nuove precipitazioni localmente potrebbero anche assumere carattere temporalesco. Nord Italia,avremo nubi sparse, localmente più consistenti in Liguria e le regioni alpine e quelle prealpine, con la possibilità di locali deboli rovesci pomeridiani. Verso il pomeriggio si avranno schiarite, ma successivamente sui settori occidentali si potrebbe verificare un aumento consistente della nuvolosità. Centro e Sardegna: in Sardegna il cielo si presenterà ...

meteogiornaleit : Meteo Domani in Italia..... - berger_bb : @ElenaEmme1 Difatti, la pioggia il vento e dando un’occhiata al meteo di domani, meglio approfittarne oggi. - ProtCivComuneFi : Previsioni domani #meteo #Lamma #firenze: poco nuvoloso Temperature min 18 max 18 - ProtCivComuneFi : Previsioni domani #meteo #Lamma #firenze: poco nuvoloso min 18 max 18 - Allerta_Meteo : #AllertaMeteo per domani Martedì 04/05/2021 ?? #AllertaGialla in Veneto Bollettino diramato il 03/05/2021 15:06 Rice… -