Apple è di nuovo sotto accusa per ostacoli alla concorrenza (Di lunedì 3 maggio 2021) (Foto: flickr.com / Frieds of Europe)Le politiche di funzionamento dell’App store finiscono sotto la lente in Europa per questioni di concorrenza: la Commissione ha inviato ad Apple una lettera di contestazioni formali. La tesi è che Cupertino abbia distorto la competizione nel mercato dello streaming musicale nell’area economica europea. Sono due le pratiche messe all’indice dall’autorità di Bruxelles: l’uso obbligatorio del sistema proprietario di acquisto in-app di Apple, attraverso cui la compagnia impone un 30% di commissioni agli sviluppatori che guadagnano oltre 1 milione di dollari l’anno e il divieto per gli sviluppatori presenti nell’App Store di informare gli utenti sull’esistenza di opzioni acquisto fuori dal circuito Apple. L’azienda californiana potrà rispondere alle osservazioni nel giro ... Leggi su wired (Di lunedì 3 maggio 2021) (Foto: flickr.com / Frieds of Europe)Le politiche di funzionamento dell’App store finisconola lente in Europa per questioni di: la Commissione ha inviato aduna lettera di contestazioni formali. La tesi è che Cupertino abbia distorto la competizione nel mercato dello streaming musicale nell’area economica europea. Sono due le pratiche messe all’indice dall’autorità di Bruxelles: l’uso obbligatorio del sistema proprietario di acquisto in-app di, attraverso cui la compagnia impone un 30% di commissioni agli sviluppatori che guadagnano oltre 1 milione di dollari l’anno e il divieto per gli sviluppatori presenti nell’App Store di informare gli utenti sull’esistenza di opzioni acquisto fuori dal circuito. L’azienda californiana potrà rispondere alle osservazioni nel giro ...

