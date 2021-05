Nuova bufera nel calcio italiano | giudizi truccati | “devi togliere un 8 60 e mettere un 8 70…”

(Di sabato 1 maggio 2021) Unasi è registrata nel, in particolar modo sul mondo degli arbitri. La denuncia è stata presentata da Daniele Minelli e Niccolò Baroni, due tesserati Aia, alla Procura di Roma. Secondo quanto riporta ‘Repubblica‘ la vicenda riguarda ipost partita ritoccati al rialzo per favorire la promozione di alcuni arbitri e penalizzare altri. Un riferimento è al direttore di gara della partita Spezia-Chievo, è stata individuata anche una chat segreta tra i componenti della Commissione arbitri del torneo cadetto in cui si discute del cambio dei voti: “un 8.60 eun 8.70…”. Minelli e Baroni sono stati dismessi dal Comitato nazionale dell’Aia “per adeguate motivazioni tecniche”. Sono rimasti in carica invece Ivan Robilotta, ultimo ...

Una nuova bufera sul mondo degli arbitri di calcio in Italia. A rivelare il fatto è il quotidiano "La Repubblica", che riferisce di una denuncia presentata dagli ex arbitri di B Daniele Minelli e Niccolò Baroni.