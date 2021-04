Trovati e arrestati i rapitori dei cani di Lady Gaga

Leggi su cityroma

(Di venerdì 30 aprile 2021) Lo scorso febbraio il rapimento deidi, dei pregiatissimi bulldog francesi, aveva destato parecchio scalpore, in quanto la vicenda si rivelò particolarmente violenta con una sparatoria ai danni di Ryan Fisher, il ragazzo che aveva il compito di occuparsi degli amati animali della cantante. Cinque persone sono state arrestate per il loro presunto coinvolgimento, tre di loro tra i 18 e i 27 anni che sono stati accusati di tentato omicidio e due, tra i 40 e i 50 anni che sono, invece, ritenuti complici dell’accaduto. L’arresto deiStando a quanto riferisce la polizia americana, inon avrebbero preso di mira Fisher in quanto proprietario degli animali, ma erano a conoscenza del grande valore dei bulldog della cantante e per questa ragione avevano intenzione di rubarli. ...