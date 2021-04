Oroscopo Pesci, domani 1 maggio: amore, lavoro e fortuna (Di venerdì 30 aprile 2021) Cosa prevede il tuo Oroscopo per la giornata del 1 maggio? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno dei Pesci. Carissimi Pesci, quella di sabato sembra essere una giornata piuttosto positiva per voi, illuminata dal buonissimo transito di Venere non distante dalla vostra orbita celeste! Una brutta questione famigliare del passato tornerà prepotentemente nella vostra vita, trovando però una buona soluzione che vi permetterà di archiviarla per sempre! Dovreste godere di alcuni buoni momenti di unione, sia con i ristabiliti rapporti famigliari, che con le amicizie di una vita o con il partner. Godetevi la gioia che ... Leggi su thesocialpost (Di venerdì 30 aprile 2021) Cosa prevede il tuoper la giornata del 1? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno dei. Carissimi, quella di sabato sembra essere una giornata piuttosto positiva per voi, illuminata dal buonissimo transito di Venere non distante dalla vostra orbita celeste! Una brutta questione famigliare del passato tornerà prepotentemente nella vostra vita, trovando però una buona soluzione che vi permetterà di archiviarla per sempre! Dovreste godere di alcuni buoni momenti di unione, sia con i ristabiliti rapporti famigliari, che con le amicizie di una vita o con il partner. Godetevi la gioia che ...

