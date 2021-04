Le aperture dei quotidiani inglesi: “Il ruggito dello United verso la finale” (Di venerdì 30 aprile 2021) Successo pesante ieri per il Manchester United di Solskjaer, 6-2 alla Roma di Fonseca, nella semifinale d’andata di Europa League. Queste le aperture odierne in Inghilterra: Il Mirror titola così: “Cav-a-go heroes, Pepe le phew”. “Lo United vince in rimonta contro la Roma e ha un piede in finale, la rete dell’ex Lille rende meno pesante il passivo per l’Arsenal (sconfitto 2-1 in casa del Villarreal) e accende le speranze in ottica ritorno”. Il Daily Mail dedica il titolo a Cavani: “Edin through…”, il Matador con una doppietta ha trascinato i suoi alla larga vittoria. Poi l’Independent: “Il ruggito dello United verso la finale”. FOTO: MIRROR 30/04 L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di venerdì 30 aprile 2021) Successo pesante ieri per il Manchesterdi Solskjaer, 6-2 alla Roma di Fonseca, nella semid’andata di Europa League. Queste leodierne in Inghilterra: Il Mirror titola così: “Cav-a-go heroes, Pepe le phew”. “Lovince in rimonta contro la Roma e ha un piede in, la rete dell’ex Lille rende meno pesante il passivo per l’Arsenal (sconfitto 2-1 in casa del Villarreal) e accende le speranze in ottica ritorno”. Il Daily Mail dedica il titolo a Cavani: “Edin through…”, il Matador con una doppietta ha trascinato i suoi alla larga vittoria. Poi l’Independent: “Illa”. FOTO: MIRROR 30/04 L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

