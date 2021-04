Estrazioni Lotto SuperEnalotto 1 maggio | decisione ufficiale | cosa succede

(Di venerdì 30 aprile 2021) Novità per quanto riguarda ledi sabato 1, la: eccoe quando si recuperano Domani sera, sabato 1, non ci saranno ledie Superena. Da calendario – com’è noto – ledovrebbero essere fatte ogni martedì, giovedì e sabato. Tuttavia, quello di domani L'articolo proviene da Inews.it.

Advertising

infoitcultura : Estrazioni Superenalotto, Lotto e Simbolotto di oggi, giovedì 29 aprile 2021 - infoitcultura : Estrazioni del Lotto, Simbolotto, 10eLotto e SuperEnalotto, di oggi 29 aprile 2021-Live- - infoitcultura : Estrazioni Lotto SuperEnalotto 10eLotto Simbolotto di giovedì 29 aprile - infoitcultura : Estrazioni Lotto oggi e Superenalotto in diretta: numeri 29 aprile - infoitcultura : Estrazioni Lotto, Superenalotto e 10eLotto di giovedì 29 aprile: numeri vincenti e quote. Nessun 6 né 5+ -

Ultime Notizie dalla rete : Estrazioni Lotto

NUMERI VINCENTIE SUPERENALOTTO/29 aprile: i Superstar azzeccatiNUMERI VINCENTIE SUPERENALOTTO/29 aprile: i Superstar azzeccati Questa invece una citazione di Umberto Saba sul lavoro: "Il meglio del vivere sta in un lavoro che piace e in un ...Novità per quanto riguarda le estrazioni di sabato 1 maggio, la decisione è ufficiale: ecco cosa succede e quando si recuperano ...Lotto e Superenalotto, l'estrazione del 1° maggio coincide con la Festa dei lavoratori. Ecco cosa succede in questi casi alle estrazioni.