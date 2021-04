Chi è Angelo Sanzio, il Ken italiano ex concorrente del Grande Fratello 15 (Di venerdì 30 aprile 2021) Angelo Sanzio è conosciuto come il “Ken” italiano. Scopriamo qualche dettaglio in più sulla vita e sulla carriera dell’ex concorrente del GF 15 Angelo Sanzio è un notissimo personaggio della… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Ilenia Abbondanza su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di venerdì 30 aprile 2021)è conosciuto come il “Ken”. Scopriamo qualche dettaglio in più sulla vita e sulla carriera dell’exdel GF 15è un notissimo personaggio della… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Ilenia Abbondanza su BlogLive.it.

Advertising

LeoFiorino : RT @Tony15989300: Roma, sulla tomba dell'Angelo che piange distrutto..chi c'è ? Un Gattone che lo consola no ? (cimitero acattolico di Port… - Angelo_Sciotti : @PetrazzuoloF @cpetruccioli @EnricoLetta @ItaliaViva Ma chi vi pensa - aleconti74 : @MMassy86 @angelo_ra_ @la_rossonera Non mi fraintendere..ovvio che chi gestisce il Milan fa il massimo..però credim… - angelo_fornaro : RT @Pinodemarco: #Zangrillo, forse è perchè preferiscono essere soccorsi da chi da diagnosi veritiere e non quelle che giustificano ricover… - Pietro51204269 : @pieroomega2 @angelo_fornaro E del passato? Francamente nel dubbio di eleggere nuovamente alcuni corrotti e corrutt… -