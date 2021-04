Terroristi arrestati in Francia, dal mandante dell’omicidio Calabresi al killer di Marangoni: chi sono i sette ‘rossi’ catturati (e i tre in fuga) (Di mercoledì 28 aprile 2021) sono tutti nomi grossi, nomi di chi ha contribuito a macchiare le strade italiane degli Anni 70 e 80 del sangue di giudici, membri delle forze dell’ordine, politici e imprenditori che hanno caratterizzato la stagione degli Anni di Piombo. Tra i sette Terroristi di estrema sinistra arrestati, ai quali se ne aggiungono altri tre attualmente i fuga, troviamo uno dei mandanti dell’omicidio del commissario Luigi Calabresi, il gruppo che ha tentato di uccidere il vicedirigente della Digos di Roma Nicola Simone o del sequestro del giudice Giovanni D’Urso. Brigate Rosse, Pac, Lotta Continua, Nuclei Armati per il Contropotere Territoriale, Formazioni comuniste combattenti: sono queste le sigle sotto le quali operavano. Azioni che, oggi, potrebbero costare loro ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 28 aprile 2021)tutti nomi grossi, nomi di chi ha contribuito a macchiare le strade italiane degli Anni 70 e 80 del sangue di giudici, membri delle forze dell’ordine, politici e imprenditori che hanno caratterizzato la stagione degli Anni di Piombo. Tra idi estrema sinistra, ai quali se ne aggiungono altri tre attualmente i, troviamo uno dei mandantidel commissario Luigi, il gruppo che ha tentato di uccidere il vicedirigente della Digos di Roma Nicola Simone o del sequestro del giudice Giovanni D’Urso. Brigate Rosse, Pac, Lotta Continua, Nuclei Armati per il Contropotere Territoriale, Formazioni comuniste combattenti:queste le sigle sotto le quali operavano. Azioni che, oggi, potrebbero costare loro ...

